Tokenomika BWOB (BWOB)

Odkryj kluczowe informacje o BWOB (BWOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric.

The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility.

In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.bwobcoin.com

Tokenomika i analiza cenowa BWOB (BWOB)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BWOB (BWOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K
Całkowita podaż:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Podaż w obiegu:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K
Historyczne maksimum:
$ 0.0002306
$ 0.0002306$ 0.0002306
Historyczne minimum:
$ 0.00001026
$ 0.00001026$ 0.00001026
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika BWOB (BWOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BWOB (BWOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BWOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BWOB.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBWOB tokenomikę, poznaj cenę tokena BWOBna żywo!

Prognoza ceny BWOB

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BWOB? Nasza strona z prognozami cen BWOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.