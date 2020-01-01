Poznaj tokenomikę BUU (BUU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BUU (BUU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BUU (BUU) / Tokenomika / Tokenomika BUU (BUU) Odkryj kluczowe informacje o BUU (BUU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BUU (BUU) In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It's all about the community and art. Together, we're building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We're here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Oficjalna strona internetowa: https://buu.monster Kup BUU teraz! Tokenomika i analiza cenowa BUU (BUU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BUU (BUU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 423.38K Całkowita podaż: $ 998.28M Podaż w obiegu: $ 998.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 423.38K Historyczne maksimum: $ 0.0270475 Historyczne minimum: $ 0.00007353 Aktualna cena: $ 0.00042411 Dowiedz się więcej o cenie BUU (BUU) Tokenomika BUU (BUU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BUU (BUU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUU tokenomikę, poznaj cenę tokena BUUna żywo! Prognoza ceny BUU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUU? Nasza strona z prognozami cen BUU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.