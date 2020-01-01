Poznaj tokenomikę Butter (BUTTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUTTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Butter (BUTTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUTTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Butter (BUTTER) / Tokenomika / Tokenomika Butter (BUTTER) Odkryj kluczowe informacje o Butter (BUTTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Butter (BUTTER) What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Oficjalna strona internetowa: https://www.butter.lol/ Biała księga: https://www.butter.lol/#showcase Kup BUTTER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Butter (BUTTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Butter (BUTTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.47K $ 86.47K $ 86.47K Całkowita podaż: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Podaż w obiegu: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.47K $ 86.47K $ 86.47K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Butter (BUTTER) Tokenomika Butter (BUTTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Butter (BUTTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUTTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUTTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUTTER tokenomikę, poznaj cenę tokena BUTTERna żywo! Prognoza ceny BUTTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUTTER? Nasza strona z prognozami cen BUTTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUTTER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.