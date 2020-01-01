Poznaj tokenomikę Burrow (BRRR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRRR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Burrow (BRRR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRRR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Burrow (BRRR) Odkryj kluczowe informacje o Burrow (BRRR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Burrow (BRRR) Lending and borrowing on Near Oficjalna strona internetowa: https://burrow.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Burrow (BRRR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Burrow (BRRR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.39M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 606.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.30M Historyczne maksimum: $ 0.02004956 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00230066 Tokenomika Burrow (BRRR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Burrow (BRRR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRRR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRRR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny BRRR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRRR? Nasza strona z prognozami cen BRRR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.