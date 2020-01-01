Poznaj tokenomikę BunkerCoin (BUNKER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUNKER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BunkerCoin (BUNKER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUNKER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BunkerCoin (BUNKER) The world's biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750'000 sqft of bunker space and 10'700'000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Oficjalna strona internetowa: https://bunkercoin.io/ Biała księga: https://bunkercoin.io/whitepaper Kapitalizacja rynkowa: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Całkowita podaż: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Podaż w obiegu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Historyczne maksimum: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00121416 $ 0.00121416 $ 0.00121416 Dowiedz się więcej o cenie BunkerCoin (BUNKER) Tokenomika BunkerCoin (BUNKER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BunkerCoin (BUNKER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUNKER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUNKER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUNKER tokenomikę, poznaj cenę tokena BUNKERna żywo! Prognoza ceny BUNKER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUNKER? Nasza strona z prognozami cen BUNKER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 