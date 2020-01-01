Poznaj tokenomikę Bundles (BNDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BNDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bundles (BNDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BNDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bundles (BNDL) Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Oficjalna strona internetowa: https://bundles.gg/ Tokenomika i analiza cenowa Bundles (BNDL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bundles (BNDL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.84K Całkowita podaż: $ 896.72M Podaż w obiegu: $ 655.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.03K Historyczne maksimum: $ 0.00199644 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001471 Dowiedz się więcej o cenie Bundles (BNDL) Tokenomika Bundles (BNDL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bundles (BNDL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNDL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNDL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNDL tokenomikę, poznaj cenę tokena BNDLna żywo! Prognoza ceny BNDL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNDL? Nasza strona z prognozami cen BNDL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BNDL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.