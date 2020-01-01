Poznaj tokenomikę BULLIEVE (BULLIEVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BULLIEVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BULLIEVE (BULLIEVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BULLIEVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BULLIEVE (BULLIEVE) / Tokenomika / Tokenomika BULLIEVE (BULLIEVE) Odkryj kluczowe informacje o BULLIEVE (BULLIEVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BULLIEVE (BULLIEVE) $BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust. $BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust. Oficjalna strona internetowa: https://bullieve.co/ Kup BULLIEVE teraz! Tokenomika i analiza cenowa BULLIEVE (BULLIEVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BULLIEVE (BULLIEVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 520.39K $ 520.39K $ 520.39K Całkowita podaż: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Podaż w obiegu: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 520.39K $ 520.39K $ 520.39K Historyczne maksimum: $ 0.00321065 $ 0.00321065 $ 0.00321065 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0005206 $ 0.0005206 $ 0.0005206 Dowiedz się więcej o cenie BULLIEVE (BULLIEVE) Tokenomika BULLIEVE (BULLIEVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BULLIEVE (BULLIEVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BULLIEVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BULLIEVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBULLIEVE tokenomikę, poznaj cenę tokena BULLIEVEna żywo! Prognoza ceny BULLIEVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BULLIEVE? Nasza strona z prognozami cen BULLIEVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BULLIEVE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.