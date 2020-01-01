Poznaj tokenomikę BTSE Token (BTSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BTSE Token (BTSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika BTSE Token (BTSE) Odkryj kluczowe informacje o BTSE Token (BTSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o BTSE Token (BTSE)
The BTSE token powers the BTSE ecosystem and enhances your trading experience.

Oficjalna strona internetowa: https://www.btse.com/en/ref

Tokenomika i analiza cenowa BTSE Token (BTSE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BTSE Token (BTSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 265.02M
Całkowita podaż: $ 200.00M
Podaż w obiegu: $ 162.06M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 327.06M
Historyczne maksimum: $ 9.21
Historyczne minimum: $ 0.369569
Aktualna cena: $ 1.64

Tokenomika BTSE Token (BTSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BTSE Token (BTSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTSE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.