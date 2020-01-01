Poznaj tokenomikę Brokoli (BRKL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRKL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Brokoli (BRKL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRKL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Brokoli (BRKL) / Tokenomika / Tokenomika Brokoli (BRKL) Odkryj kluczowe informacje o Brokoli (BRKL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Brokoli (BRKL) Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Oficjalna strona internetowa: https://brokoli.network/ Kapitalizacja rynkowa: $ 167.25K $ 167.25K $ 167.25K Całkowita podaż: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Podaż w obiegu: $ 53.47M $ 53.47M $ 53.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 390.96K $ 390.96K $ 390.96K Historyczne maksimum: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Historyczne minimum: $ 0.00309859 $ 0.00309859 $ 0.00309859 Aktualna cena: $ 0.0031285 $ 0.0031285 $ 0.0031285 Dowiedz się więcej o cenie Brokoli (BRKL) Tokenomika Brokoli (BRKL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brokoli (BRKL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRKL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRKL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRKL tokenomikę, poznaj cenę tokena BRKLna żywo! Prognoza ceny BRKL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRKL? Nasza strona z prognozami cen BRKL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRKL już teraz! 