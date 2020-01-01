Poznaj tokenomikę brodogcoin (BRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę brodogcoin (BRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / brodogcoin (BRO) / Tokenomika / Tokenomika brodogcoin (BRO) Odkryj kluczowe informacje o brodogcoin (BRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o brodogcoin (BRO) The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo! Oficjalna strona internetowa: https://brodogonsol.com/ Kup BRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa brodogcoin (BRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla brodogcoin (BRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.29K Całkowita podaż: $ 965.30M Podaż w obiegu: $ 965.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.29K Historyczne maksimum: $ 0.00199177 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie brodogcoin (BRO) Tokenomika brodogcoin (BRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki brodogcoin (BRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRO tokenomikę, poznaj cenę tokena BROna żywo! Prognoza ceny BRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRO? Nasza strona z prognozami cen BRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.