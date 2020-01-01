Poznaj tokenomikę Bridge Mutual (BMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bridge Mutual (BMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bridge Mutual (BMI) / Tokenomika / Tokenomika Bridge Mutual (BMI) Odkryj kluczowe informacje o Bridge Mutual (BMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bridge Mutual (BMI) Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://bridgemutual.io Kup BMI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bridge Mutual (BMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bridge Mutual (BMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.97K Całkowita podaż: $ 160.00M Podaż w obiegu: $ 64.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 333.78K Historyczne maksimum: $ 5.46 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00208707 Dowiedz się więcej o cenie Bridge Mutual (BMI) Tokenomika Bridge Mutual (BMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bridge Mutual (BMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBMI tokenomikę, poznaj cenę tokena BMIna żywo! Prognoza ceny BMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BMI? Nasza strona z prognozami cen BMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BMI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.