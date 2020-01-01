Poznaj tokenomikę Brian (BRIAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRIAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Brian (BRIAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRIAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Brian (BRIAN)

Informacje o Brian (BRIAN)

Who is Brian?
Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett.

What will the token be used for?
The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project.

What is the supply of Brian?
The total supply of Brian is 1 billion

Where can I buy Brian?
Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Oficjalna strona internetowa: https://brianarmbase.com/

Tokenomika i analiza cenowa Brian (BRIAN)

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.46M
Całkowita podaż: $ 972.03M
Podaż w obiegu: $ 972.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.46M
Historyczne maksimum: $ 0.00823332
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00149769

Tokenomika Brian (BRIAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Brian (BRIAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRIAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRIAN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.