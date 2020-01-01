Poznaj tokenomikę BRAZA by Virtuals (BRAZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRAZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BRAZA by Virtuals (BRAZA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRAZA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BRAZA by Virtuals (BRAZA) / Tokenomika / Tokenomika BRAZA by Virtuals (BRAZA) Odkryj kluczowe informacje o BRAZA by Virtuals (BRAZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BRAZA by Virtuals (BRAZA) Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Oficjalna strona internetowa: https://braza.ai/ Kup BRAZA teraz! Tokenomika i analiza cenowa BRAZA by Virtuals (BRAZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRAZA by Virtuals (BRAZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.47K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.47K Historyczne maksimum: $ 0.00238761 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomika BRAZA by Virtuals (BRAZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRAZA by Virtuals (BRAZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRAZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRAZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRAZA tokenomikę, poznaj cenę tokena BRAZAna żywo! Prognoza ceny BRAZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRAZA? Nasza strona z prognozami cen BRAZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRAZA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.