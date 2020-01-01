Poznaj tokenomikę brainrot (ROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę brainrot (ROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / brainrot (ROT) / Tokenomika / Tokenomika brainrot (ROT) Odkryj kluczowe informacje o brainrot (ROT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o brainrot (ROT) dev was a rugpilled jeetmaxer COMMUNITY TOOK OVER FR!!!! dev was a rugpilled jeetmaxer COMMUNITY TOOK OVER FR!!!! Oficjalna strona internetowa: https://www.brainrotmeme.com/ Kup ROT teraz! Tokenomika i analiza cenowa brainrot (ROT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla brainrot (ROT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 166.24K $ 166.24K $ 166.24K Całkowita podaż: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Podaż w obiegu: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 166.24K $ 166.24K $ 166.24K Historyczne maksimum: $ 0.0121072 $ 0.0121072 $ 0.0121072 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016635 $ 0.00016635 $ 0.00016635 Dowiedz się więcej o cenie brainrot (ROT) Tokenomika brainrot (ROT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki brainrot (ROT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROT tokenomikę, poznaj cenę tokena ROTna żywo! Prognoza ceny ROT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROT? Nasza strona z prognozami cen ROT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.