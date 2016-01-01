Poznaj tokenomikę BOSagora (BOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOSagora (BOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOSagora (BOA) / Tokenomika / Tokenomika BOSagora (BOA) Odkryj kluczowe informacje o BOSagora (BOA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOSagora (BOA) The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Oficjalna strona internetowa: https://www.bosagora.io/ Biała księga: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Kup BOA teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOSagora (BOA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOSagora (BOA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Całkowita podaż: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Podaż w obiegu: $ 479.73M $ 479.73M $ 479.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M Historyczne maksimum: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Historyczne minimum: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Aktualna cena: $ 0.00642226 $ 0.00642226 $ 0.00642226 Dowiedz się więcej o cenie BOSagora (BOA) Tokenomika BOSagora (BOA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOSagora (BOA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOA tokenomikę, poznaj cenę tokena BOAna żywo! Prognoza ceny BOA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOA? Nasza strona z prognozami cen BOA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.