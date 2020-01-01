Poznaj tokenomikę BORGY ($BORGY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BORGY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BORGY ($BORGY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BORGY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BORGY ($BORGY) / Tokenomika / Tokenomika BORGY ($BORGY) Odkryj kluczowe informacje o BORGY ($BORGY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BORGY ($BORGY) Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy's enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness Oficjalna strona internetowa: https://borgysol.com/ Kup $BORGY teraz! Tokenomika i analiza cenowa BORGY ($BORGY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BORGY ($BORGY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.47M $ 12.47M $ 12.47M Całkowita podaż: $ 77.58B $ 77.58B $ 77.58B Podaż w obiegu: $ 76.45B $ 76.45B $ 76.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016255 $ 0.00016255 $ 0.00016255 Dowiedz się więcej o cenie BORGY ($BORGY) Tokenomika BORGY ($BORGY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BORGY ($BORGY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BORGY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BORGY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$BORGY tokenomikę, poznaj cenę tokena $BORGYna żywo! Prognoza ceny $BORGY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $BORGY? Nasza strona z prognozami cen $BORGY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $BORGY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.