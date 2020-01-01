Poznaj tokenomikę BOOKUSD Share (BUSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOOKUSD Share (BUSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOOKUSD Share (BUSS) / Tokenomika / Tokenomika BOOKUSD Share (BUSS) Odkryj kluczowe informacje o BOOKUSD Share (BUSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOOKUSD Share (BUSS) BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Oficjalna strona internetowa: https://www.bookusd.com Kup BUSS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOOKUSD Share (BUSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOKUSD Share (BUSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Całkowita podaż: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Podaż w obiegu: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 126.43K $ 126.43K $ 126.43K Historyczne maksimum: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Historyczne minimum: $ 0.0032368 $ 0.0032368 $ 0.0032368 Aktualna cena: $ 0.00361221 $ 0.00361221 $ 0.00361221 Dowiedz się więcej o cenie BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomika BOOKUSD Share (BUSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOKUSD Share (BUSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUSS tokenomikę, poznaj cenę tokena BUSSna żywo! Prognoza ceny BUSS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUSS? Nasza strona z prognozami cen BUSS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUSS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.