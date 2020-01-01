Poznaj tokenomikę Boofus by Virtuals (BOOF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Boofus by Virtuals (BOOF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Boofus by Virtuals (BOOF) Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he's constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey. Oficjalna strona internetowa: https://boofus.co.uk/ Tokenomika i analiza cenowa Boofus by Virtuals (BOOF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boofus by Virtuals (BOOF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.38K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.38K Historyczne maksimum: $ 0.00094407 Historyczne minimum: $ 0.00000597 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Boofus by Virtuals (BOOF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Boofus by Virtuals (BOOF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOOF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.