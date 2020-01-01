Poznaj tokenomikę Bonecoin (BONECOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONECOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bonecoin (BONECOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONECOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bonecoin (BONECOIN) BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Oficjalna strona internetowa: https://www.bonecoin.dev/ Biała księga: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Tokenomika i analiza cenowa Bonecoin (BONECOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonecoin (BONECOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.86K Całkowita podaż: $ 995.48M Podaż w obiegu: $ 995.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.86K Historyczne maksimum: $ 0.00142734 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Bonecoin (BONECOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bonecoin (BONECOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONECOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONECOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.