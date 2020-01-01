Poznaj tokenomikę Bogged Finance (BOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bogged Finance (BOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bogged Finance (BOG) / Tokenomika / Tokenomika Bogged Finance (BOG) Odkryj kluczowe informacje o Bogged Finance (BOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bogged Finance (BOG) Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://bogged.finance/ Kup BOG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bogged Finance (BOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bogged Finance (BOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.18K $ 116.18K $ 116.18K Całkowita podaż: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Podaż w obiegu: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 125.59K $ 125.59K $ 125.59K Historyczne maksimum: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Historyczne minimum: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Aktualna cena: $ 0.00835942 $ 0.00835942 $ 0.00835942 Dowiedz się więcej o cenie Bogged Finance (BOG) Tokenomika Bogged Finance (BOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bogged Finance (BOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOG tokenomikę, poznaj cenę tokena BOGna żywo! Prognoza ceny BOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOG? Nasza strona z prognozami cen BOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.