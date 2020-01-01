Poznaj tokenomikę Blue Chip (BLUECHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLUECHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blue Chip (BLUECHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLUECHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Blue Chip (BLUECHIP) / Tokenomika / Tokenomika Blue Chip (BLUECHIP) Odkryj kluczowe informacje o Blue Chip (BLUECHIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blue Chip (BLUECHIP) Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1940200387086082308 Kup BLUECHIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blue Chip (BLUECHIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blue Chip (BLUECHIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 247.66K $ 247.66K $ 247.66K Całkowita podaż: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Podaż w obiegu: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 247.66K $ 247.66K $ 247.66K Historyczne maksimum: $ 0.01671127 $ 0.01671127 $ 0.01671127 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024777 $ 0.00024777 $ 0.00024777 Dowiedz się więcej o cenie Blue Chip (BLUECHIP) Tokenomika Blue Chip (BLUECHIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blue Chip (BLUECHIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUECHIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUECHIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUECHIP tokenomikę, poznaj cenę tokena BLUECHIPna żywo! Prognoza ceny BLUECHIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUECHIP? Nasza strona z prognozami cen BLUECHIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLUECHIP już teraz!