Poznaj tokenomikę Blob (BLOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blob (BLOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Blob (BLOB) / Tokenomika / Tokenomika Blob (BLOB) Odkryj kluczowe informacje o Blob (BLOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blob (BLOB) An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin. An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.belikeblob.com/ Kup BLOB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blob (BLOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blob (BLOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.39K $ 42.39K $ 42.39K Całkowita podaż: $ 969.73M $ 969.73M $ 969.73M Podaż w obiegu: $ 969.73M $ 969.73M $ 969.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.39K $ 42.39K $ 42.39K Historyczne maksimum: $ 0.00864588 $ 0.00864588 $ 0.00864588 Historyczne minimum: $ 0.00004221 $ 0.00004221 $ 0.00004221 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Blob (BLOB) Tokenomika Blob (BLOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blob (BLOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLOB tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOBna żywo! Prognoza ceny BLOB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOB? Nasza strona z prognozami cen BLOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLOB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.