Giełda MEXC / Cena krypto / Blend (BLND) / Tokenomika / Tokenomika Blend (BLND) Odkryj kluczowe informacje o Blend (BLND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blend (BLND) Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Oficjalna strona internetowa: https://www.blend.capital/ Biała księga: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Kup BLND teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blend (BLND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blend (BLND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Całkowita podaż: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Podaż w obiegu: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Historyczne maksimum: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Historyczne minimum: $ 0.03894753 $ 0.03894753 $ 0.03894753 Aktualna cena: $ 0.04768099 $ 0.04768099 $ 0.04768099 Dowiedz się więcej o cenie Blend (BLND) Tokenomika Blend (BLND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blend (BLND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLND tokenomikę, poznaj cenę tokena BLNDna żywo! Prognoza ceny BLND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLND? Nasza strona z prognozami cen BLND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLND już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.