Informacje o BLCKMRKT ($MRKT) $MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities Oficjalna strona internetowa: https://blckmrkt.io Tokenomika i analiza cenowa BLCKMRKT ($MRKT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BLCKMRKT ($MRKT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.62K Całkowita podaż: $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.62K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika BLCKMRKT ($MRKT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BLCKMRKT ($MRKT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MRKT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MRKT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.