Poznaj tokenomikę BLCK Coin (BLCK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLCK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BLCK Coin (BLCK) / Tokenomika / Tokenomika BLCK Coin (BLCK) Odkryj kluczowe informacje o BLCK Coin (BLCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BLCK Coin (BLCK) Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Oficjalna strona internetowa: https://blckcoin.org/ Biała księga: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf Kup BLCK teraz! Tokenomika i analiza cenowa BLCK Coin (BLCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BLCK Coin (BLCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 291.84K Całkowita podaż: $ 988.98M Podaż w obiegu: $ 988.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 291.84K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002974 Dowiedz się więcej o cenie BLCK Coin (BLCK) Tokenomika BLCK Coin (BLCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BLCK Coin (BLCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLCK tokenomikę, poznaj cenę tokena BLCKna żywo! Prognoza ceny BLCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLCK? Nasza strona z prognozami cen BLCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLCK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.