Giełda MEXC / Cena krypto / Bitcoin Treasury Machine (BTM) / Tokenomika / Tokenomika Bitcoin Treasury Machine (BTM) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Treasury Machine (BTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://btm.money/ Kup BTM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Treasury Machine (BTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Treasury Machine (BTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.97K Całkowita podaż: $ 998.02M Podaż w obiegu: $ 998.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.97K Historyczne maksimum: $ 0.00201157 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomika Bitcoin Treasury Machine (BTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Treasury Machine (BTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTM tokenomikę, poznaj cenę tokena BTMna żywo! Prognoza ceny BTM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTM? Nasza strona z prognozami cen BTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.