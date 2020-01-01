Poznaj tokenomikę Bitcoin Pro (BTCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bitcoin Pro (BTCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bitcoin Pro (BTCP) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Pro (BTCP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bitcoin Pro (BTCP) With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized. Oficjalna strona internetowa: https://bitcoinpro.money Kup BTCP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Pro (BTCP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Pro (BTCP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Całkowita podaż: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Podaż w obiegu: $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M Historyczne maksimum: $ 1,209.85 $ 1,209.85 $ 1,209.85 Historyczne minimum: $ 0.00004772 $ 0.00004772 $ 0.00004772 Aktualna cena: $ 10.92 $ 10.92 $ 10.92 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomika Bitcoin Pro (BTCP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Pro (BTCP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCP tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCPna żywo! Prognoza ceny BTCP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTCP? Nasza strona z prognozami cen BTCP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTCP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.