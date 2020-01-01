Tokenomika Bitcoin Printer (BRRR)
Informacje o Bitcoin Printer (BRRR)
$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.
Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Printer (BRRR)
Tokenomika Bitcoin Printer (BRRR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Printer (BRRR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BRRR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRRR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.