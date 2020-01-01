Poznaj tokenomikę BITARD (BITARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BITARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BITARD (BITARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BITARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BITARD (BITARD) Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Oficjalna strona internetowa: https://bitard-solana.com/ Biała księga: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Kup BITARD teraz! Tokenomika i analiza cenowa BITARD (BITARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BITARD (BITARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.24K Całkowita podaż: $ 999.05M Podaż w obiegu: $ 999.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.24K Historyczne maksimum: $ 0.0022411 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BITARD (BITARD) Tokenomika BITARD (BITARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BITARD (BITARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BITARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BITARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBITARD tokenomikę, poznaj cenę tokena BITARDna żywo! Prognoza ceny BITARD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BITARD? Nasza strona z prognozami cen BITARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BITARD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.