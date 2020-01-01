Poznaj tokenomikę Bit Game Verse Token (BGVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BGVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bit Game Verse Token (BGVT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BGVT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bit Game Verse Token (BGVT) Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank. Oficjalna strona internetowa: https://bgverse.io/ Kup BGVT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bit Game Verse Token (BGVT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bit Game Verse Token (BGVT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Całkowita podaż: $ 55.71B $ 55.71B $ 55.71B Podaż w obiegu: $ 55.21B $ 55.21B $ 55.21B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Historyczne maksimum: $ 0.00045066 $ 0.00045066 $ 0.00045066 Historyczne minimum: $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomika Bit Game Verse Token (BGVT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bit Game Verse Token (BGVT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BGVT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BGVT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBGVT tokenomikę, poznaj cenę tokena BGVTna żywo! Prognoza ceny BGVT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BGVT? Nasza strona z prognozami cen BGVT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BGVT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.