Informacje o BIRDFLU ($BIRDFLU) $BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading "infection" within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts. Oficjalna strona internetowa: https://birdflusol.com/ Tokenomika i analiza cenowa BIRDFLU ($BIRDFLU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BIRDFLU ($BIRDFLU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.21K Całkowita podaż: $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.21K Historyczne maksimum: $ 0.0029822 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika BIRDFLU ($BIRDFLU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BIRDFLU ($BIRDFLU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BIRDFLU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BIRDFLU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.