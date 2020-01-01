Poznaj tokenomikę BiohackerDAO (BIOHACK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIOHACK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BiohackerDAO (BIOHACK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIOHACK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika BiohackerDAO (BIOHACK) Odkryj kluczowe informacje o BiohackerDAO (BIOHACK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o BiohackerDAO (BIOHACK)

BiohackerDAO's mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

Oficjalna strona internetowa: https://biohackerdao.org/
Biała księga: https://biohackerdao.org/mission-governance

Tokenomika i analiza cenowa BiohackerDAO (BIOHACK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BiohackerDAO (BIOHACK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 343.58K
Całkowita podaż: $ 1.71M
Podaż w obiegu: $ 588.01K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M
Historyczne maksimum: $ 6.21
Historyczne minimum: $ 0.353064
Aktualna cena: $ 0.584308

Tokenomika BiohackerDAO (BIOHACK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BiohackerDAO (BIOHACK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIOHACK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIOHACK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.