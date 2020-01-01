Poznaj tokenomikę BiLira (TRYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BiLira (TRYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BiLira (TRYB) / Tokenomika / Tokenomika BiLira (TRYB) Odkryj kluczowe informacje o BiLira (TRYB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BiLira (TRYB) BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira. BiLira is a stable cryptocurrency that is backed by the Turkish Lira. This means that you can always buy and redeem 1 BiLira for ₺1.00 Turkish Lira. Oficjalna strona internetowa: https://app.bilira.co/ Tokenomika i analiza cenowa BiLira (TRYB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BiLira (TRYB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Całkowita podaż: $ 352.04M $ 352.04M $ 352.04M Podaż w obiegu: $ 352.04M $ 352.04M $ 352.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Historyczne maksimum: $ 0.192677 $ 0.192677 $ 0.192677 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.02409769 $ 0.02409769 $ 0.02409769 Dowiedz się więcej o cenie BiLira (TRYB) Tokenomika BiLira (TRYB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BiLira (TRYB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRYB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRYB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRYB tokenomikę, poznaj cenę tokena TRYBna żywo! Prognoza ceny TRYB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRYB? Nasza strona z prognozami cen TRYB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRYB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.