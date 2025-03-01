Poznaj tokenomikę BIGFACTS (BIGFACTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIGFACTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BIGFACTS (BIGFACTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIGFACTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BIGFACTS (BIGFACTS) / Tokenomika / Tokenomika BIGFACTS (BIGFACTS) Odkryj kluczowe informacje o BIGFACTS (BIGFACTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BIGFACTS (BIGFACTS) $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. Oficjalna strona internetowa: https://bigfacts.io/ Biała księga: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf Tokenomika i analiza cenowa BIGFACTS (BIGFACTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BIGFACTS (BIGFACTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Całkowita podaż: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M Podaż w obiegu: $ 499.99M $ 499.99M $ 499.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Historyczne maksimum: $ 0.00718208 $ 0.00718208 $ 0.00718208 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomika BIGFACTS (BIGFACTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BIGFACTS (BIGFACTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIGFACTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIGFACTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIGFACTS tokenomikę, poznaj cenę tokena BIGFACTSna żywo! Prognoza ceny BIGFACTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIGFACTS? Nasza strona z prognozami cen BIGFACTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIGFACTS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.