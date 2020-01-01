Poznaj tokenomikę BHNetwork (BHAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BHAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BHNetwork (BHAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BHAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BHNetwork (BHAT) What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Oficjalna strona internetowa: https://bh.network/ Kapitalizacja rynkowa: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Całkowita podaż: $ 112.74M $ 112.74M $ 112.74M Podaż w obiegu: $ 112.74M $ 112.74M $ 112.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Historyczne maksimum: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0005515 $ 0.0005515 $ 0.0005515 Dowiedz się więcej o cenie BHNetwork (BHAT) Tokenomika BHNetwork (BHAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BHNetwork (BHAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BHAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BHAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBHAT tokenomikę, poznaj cenę tokena BHATna żywo! Prognoza ceny BHAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BHAT? Nasza strona z prognozami cen BHAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BHAT już teraz! 