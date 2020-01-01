Poznaj tokenomikę Best Patent Token (BPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Best Patent Token (BPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Best Patent Token (BPT) / Tokenomika / Tokenomika Best Patent Token (BPT) Odkryj kluczowe informacje o Best Patent Token (BPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Best Patent Token (BPT) The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Oficjalna strona internetowa: https://bestpatent.io/ Biała księga: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Kup BPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Best Patent Token (BPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Best Patent Token (BPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Historyczne maksimum: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00053335 $ 0.00053335 $ 0.00053335 Dowiedz się więcej o cenie Best Patent Token (BPT) Tokenomika Best Patent Token (BPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Best Patent Token (BPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBPT tokenomikę, poznaj cenę tokena BPTna żywo! Prognoza ceny BPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BPT? Nasza strona z prognozami cen BPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BPT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.