Poznaj tokenomikę Benzene (BZN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BZN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Benzene (BZN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BZN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Benzene (BZN) / Tokenomika / Tokenomika Benzene (BZN) Odkryj kluczowe informacje o Benzene (BZN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Benzene (BZN) War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. Oficjalna strona internetowa: https://warriders.com/ Kup BZN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Benzene (BZN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Benzene (BZN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.45K $ 48.45K $ 48.45K Całkowita podaż: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Podaż w obiegu: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Historyczne maksimum: $ 32.59 $ 32.59 $ 32.59 Historyczne minimum: $ 0.01156936 $ 0.01156936 $ 0.01156936 Aktualna cena: $ 0.04475083 $ 0.04475083 $ 0.04475083 Dowiedz się więcej o cenie Benzene (BZN) Tokenomika Benzene (BZN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Benzene (BZN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BZN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BZN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBZN tokenomikę, poznaj cenę tokena BZNna żywo! Prognoza ceny BZN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BZN? Nasza strona z prognozami cen BZN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BZN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.