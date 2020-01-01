Poznaj tokenomikę Bear Bull (BRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bear Bull (BRB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bear Bull (BRB) / Tokenomika / Tokenomika Bear Bull (BRB) Odkryj kluczowe informacje o Bear Bull (BRB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bear Bull (BRB) BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Oficjalna strona internetowa: https://bearbull.lol/ Biała księga: https://bearbull.lol/ Kup BRB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bear Bull (BRB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bear Bull (BRB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 433.50K $ 433.50K $ 433.50K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 433.50K $ 433.50K $ 433.50K Historyczne maksimum: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 Historyczne minimum: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 Aktualna cena: $ 0.00430294 $ 0.00430294 $ 0.00430294 Dowiedz się więcej o cenie Bear Bull (BRB) Tokenomika Bear Bull (BRB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bear Bull (BRB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRB tokenomikę, poznaj cenę tokena BRBna żywo! Prognoza ceny BRB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRB? Nasza strona z prognozami cen BRB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.