Giełda MEXC / Cena krypto / BCREPE (BCRE) / Tokenomika / Tokenomika BCREPE (BCRE) Odkryj kluczowe informacje o BCREPE (BCRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BCREPE (BCRE) BCREPE is an innovative Web3.0 asset management platform that operates on BSC networks. The platform empowers financial experts to create diversified investment portfolios utilizing a variety of crypto assets. This setup allows ordinary users to easily invest in specialized financial products crafted by professionals, granting access to opportunities typically reserved for seasoned investors. Essentially, BCREPE serves as an accessible gateway to professional-grade investment options within the dynamic cryptocurrency landscape. By using BCREPE, users can confidently explore the potential of crypto assets, unlocking new pathways for wealth generation. Ultimately, BCREPE bridges the gap between novice investors and expert financial strategies, fostering a more inclusive and engaging investment ecosystem in the digital age. Oficjalna strona internetowa: https://www.bcrepe.fund Kup BCRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa BCREPE (BCRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BCREPE (BCRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 128.14K $ 128.14K $ 128.14K Całkowita podaż: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Podaż w obiegu: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.14K $ 128.14K $ 128.14K Historyczne maksimum: $ 0.485048 $ 0.485048 $ 0.485048 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021356 $ 0.00021356 $ 0.00021356 Dowiedz się więcej o cenie BCREPE (BCRE) Tokenomika BCREPE (BCRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BCREPE (BCRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCRE tokenomikę, poznaj cenę tokena BCREna żywo! Prognoza ceny BCRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCRE? Nasza strona z prognozami cen BCRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCRE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.