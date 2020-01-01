Poznaj tokenomikę Bazed Games (BAZED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAZED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bazed Games (BAZED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAZED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bazed Games (BAZED) Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed's commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain's capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination. Oficjalna strona internetowa: https://bazed.games/ Biała księga: https://docs.bazed.games/ Kapitalizacja rynkowa: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Całkowita podaż: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M Podaż w obiegu: $ 76.32M $ 76.32M $ 76.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Historyczne maksimum: $ 0.516385 $ 0.516385 $ 0.516385 Historyczne minimum: $ 0.0050751 $ 0.0050751 $ 0.0050751 Aktualna cena: $ 0.02625651 $ 0.02625651 $ 0.02625651 Dowiedz się więcej o cenie Bazed Games (BAZED) Tokenomika Bazed Games (BAZED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bazed Games (BAZED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAZED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAZED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAZED tokenomikę, poznaj cenę tokena BAZEDna żywo! Prognoza ceny BAZED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAZED? Nasza strona z prognozami cen BAZED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAZED już teraz! 