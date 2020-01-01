Poznaj tokenomikę BasisOS by Virtuals (BIOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BasisOS by Virtuals (BIOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BasisOS by Virtuals (BIOS) / Tokenomika / Tokenomika BasisOS by Virtuals (BIOS) Odkryj kluczowe informacje o BasisOS by Virtuals (BIOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BasisOS by Virtuals (BIOS) Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Oficjalna strona internetowa: https://basisos.org/ Biała księga: https://whitepaper.basisos.org/ Kup BIOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BasisOS by Virtuals (BIOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BasisOS by Virtuals (BIOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 764.29K $ 764.29K $ 764.29K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Historyczne maksimum: $ 0.03708567 $ 0.03708567 $ 0.03708567 Historyczne minimum: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Aktualna cena: $ 0.00141536 $ 0.00141536 $ 0.00141536 Dowiedz się więcej o cenie BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika BasisOS by Virtuals (BIOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BasisOS by Virtuals (BIOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIOS tokenomikę, poznaj cenę tokena BIOSna żywo! Prognoza ceny BIOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIOS? Nasza strona z prognozami cen BIOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIOS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.