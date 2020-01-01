Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
Unveiling next-gen AI agents
They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.
These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.
Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.
Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
Tokenomika i analiza cenowa BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $HOUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HOUND.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$HOUND tokenomikę, poznaj cenę tokena $HOUNDna żywo!
Prognoza ceny $HOUND
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HOUND? Nasza strona z prognozami cen $HOUND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.