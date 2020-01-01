Poznaj tokenomikę BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOUND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOUND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) / Tokenomika / Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Odkryj kluczowe informacje o BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP Oficjalna strona internetowa: https://www.basehoundbot.com Kup $HOUND teraz! Tokenomika i analiza cenowa BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.55K $ 63.55K $ 63.55K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 936.01M $ 936.01M $ 936.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.89K $ 67.89K $ 67.89K Historyczne maksimum: $ 0.00192998 $ 0.00192998 $ 0.00192998 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $HOUND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HOUND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$HOUND tokenomikę, poznaj cenę tokena $HOUNDna żywo! Prognoza ceny $HOUND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HOUND? Nasza strona z prognozami cen $HOUND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $HOUND już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.