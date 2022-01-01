Poznaj tokenomikę Based ETH (BSDETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSDETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Based ETH (BSDETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BSDETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Based ETH (BSDETH) Odkryj kluczowe informacje o Based ETH (BSDETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Based ETH (BSDETH) Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as "RTokens." RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Oficjalna strona internetowa: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Tokenomika i analiza cenowa Based ETH (BSDETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Based ETH (BSDETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.77M $ 17.77M $ 17.77M Całkowita podaż: $ 4.27K $ 4.27K $ 4.27K Podaż w obiegu: $ 4.27K $ 4.27K $ 4.27K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.77M $ 17.77M $ 17.77M Historyczne maksimum: $ 5,114.36 $ 5,114.36 $ 5,114.36 Historyczne minimum: $ 1,431.56 $ 1,431.56 $ 1,431.56 Aktualna cena: $ 4,165.83 $ 4,165.83 $ 4,165.83 Dowiedz się więcej o cenie Based ETH (BSDETH) Tokenomika Based ETH (BSDETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Based ETH (BSDETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSDETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSDETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBSDETH tokenomikę, poznaj cenę tokena BSDETHna żywo! Prognoza ceny BSDETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BSDETH? Nasza strona z prognozami cen BSDETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 