Giełda MEXC / Cena krypto / Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) / Tokenomika / Tokenomika Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Odkryj kluczowe informacje o Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Oficjalna strona internetowa: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 Kup BASEISFOREVERYONE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Historyczne maksimum: $ 0.02107695 $ 0.02107695 $ 0.02107695 Historyczne minimum: $ 0.00102246 $ 0.00102246 $ 0.00102246 Aktualna cena: $ 0.00234407 $ 0.00234407 $ 0.00234407 Dowiedz się więcej o cenie Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomika Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BASEISFOREVERYONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BASEISFOREVERYONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBASEISFOREVERYONE tokenomikę, poznaj cenę tokena BASEISFOREVERYONEna żywo! Prognoza ceny BASEISFOREVERYONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BASEISFOREVERYONE? Nasza strona z prognozami cen BASEISFOREVERYONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BASEISFOREVERYONE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.