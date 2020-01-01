Poznaj tokenomikę BAKKT (BAKKT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAKKT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BAKKT (BAKKT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAKKT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BAKKT (BAKKT) The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends. Oficjalna strona internetowa: https://bakkt.meme Tokenomika i analiza cenowa BAKKT (BAKKT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BAKKT (BAKKT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 132.85K $ 132.85K $ 132.85K Całkowita podaż: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Podaż w obiegu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.85K $ 132.85K $ 132.85K Historyczne maksimum: $ 0.003245 $ 0.003245 $ 0.003245 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013311 $ 0.00013311 $ 0.00013311 Dowiedz się więcej o cenie BAKKT (BAKKT) Tokenomika BAKKT (BAKKT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BAKKT (BAKKT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAKKT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAKKT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAKKT tokenomikę, poznaj cenę tokena BAKKTna żywo! Prognoza ceny BAKKT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAKKT? Nasza strona z prognozami cen BAKKT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.