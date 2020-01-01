Tokenomika B20 (B20)

Odkryj kluczowe informacje o B20 (B20), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o B20 (B20)

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance

Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

https://b20.whalestreet.xyz

Tokenomika i analiza cenowa B20 (B20)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla B20 (B20), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 243.67K
$ 243.67K
Całkowita podaż:
$ 10.00M
$ 10.00M
Podaż w obiegu:
$ 4.97M
$ 4.97M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 489.84K
$ 489.84K
Historyczne maksimum:
$ 28.62
$ 28.62
Historyczne minimum:
$ 0.01405272
$ 0.01405272
Aktualna cena:
$ 0.04898396
$ 0.04898396

Tokenomika B20 (B20): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki B20 (B20) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów B20, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów B20.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny B20

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B20? Nasza strona z prognozami cen B20 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.