Tokenomika B20 (B20) Odkryj kluczowe informacje o B20 (B20), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o B20 (B20) B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse's mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the "keys" to this digital vault. Oficjalna strona internetowa: https://b20.whalestreet.xyz Kup B20 teraz! Tokenomika i analiza cenowa B20 (B20) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla B20 (B20), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 243.67K $ 243.67K $ 243.67K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 489.84K $ 489.84K $ 489.84K Historyczne maksimum: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Historyczne minimum: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Aktualna cena: $ 0.04898396 $ 0.04898396 $ 0.04898396 Dowiedz się więcej o cenie B20 (B20) Tokenomika B20 (B20): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki B20 (B20) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B20, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B20. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB20 tokenomikę, poznaj cenę tokena B20na żywo! Prognoza ceny B20 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B20? Nasza strona z prognozami cen B20 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena B20 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.