Giełda MEXC / Cena krypto / AxonDAO Governance Token (AXGT) / Tokenomika / Tokenomika AxonDAO Governance Token (AXGT) Odkryj kluczowe informacje o AxonDAO Governance Token (AXGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AxonDAO Governance Token (AXGT) AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Oficjalna strona internetowa: https://axondao.io Biała księga: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Kup AXGT teraz! Tokenomika i analiza cenowa AxonDAO Governance Token (AXGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AxonDAO Governance Token (AXGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.04M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 463.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.19M Historyczne maksimum: $ 0.971095 Historyczne minimum: $ 0.03650915 Aktualna cena: $ 0.06928 Dowiedz się więcej o cenie AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomika AxonDAO Governance Token (AXGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AxonDAO Governance Token (AXGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AXGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AXGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAXGT tokenomikę, poznaj cenę tokena AXGTna żywo! Prognoza ceny AXGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AXGT? Nasza strona z prognozami cen AXGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AXGT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.