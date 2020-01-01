Poznaj tokenomikę Away From Keyboard (AFK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AFK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Away From Keyboard (AFK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AFK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Away From Keyboard (AFK) / Tokenomika / Tokenomika Away From Keyboard (AFK) Odkryj kluczowe informacje o Away From Keyboard (AFK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Away From Keyboard (AFK) Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Oficjalna strona internetowa: https://earnwhileyouafk.com Kup AFK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Away From Keyboard (AFK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Away From Keyboard (AFK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 193.96K $ 193.96K $ 193.96K Całkowita podaż: $ 741.03M $ 741.03M $ 741.03M Podaż w obiegu: $ 741.03M $ 741.03M $ 741.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 193.96K $ 193.96K $ 193.96K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026174 $ 0.00026174 $ 0.00026174 Dowiedz się więcej o cenie Away From Keyboard (AFK) Tokenomika Away From Keyboard (AFK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Away From Keyboard (AFK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AFK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AFK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAFK tokenomikę, poznaj cenę tokena AFKna żywo! Prognoza ceny AFK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AFK? Nasza strona z prognozami cen AFK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AFK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.