Giełda MEXC / Cena krypto / AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) / Tokenomika / Tokenomika AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Odkryj kluczowe informacje o AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Oficjalna strona internetowa: https://nochill.io Kup NOCHILL teraz! Tokenomika i analiza cenowa AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Całkowita podaż: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Podaż w obiegu: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Historyczne maksimum: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00266998 $ 0.00266998 $ 0.00266998 Dowiedz się więcej o cenie AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Tokenomika AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOCHILL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOCHILL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOCHILL tokenomikę, poznaj cenę tokena NOCHILLna żywo! Prognoza ceny NOCHILL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOCHILL? Nasza strona z prognozami cen NOCHILL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOCHILL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.