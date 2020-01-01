Poznaj tokenomikę Autonomous Virtual Beings (AVB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Autonomous Virtual Beings (AVB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Oficjalna strona internetowa: https://avb.gg Tokenomika i analiza cenowa Autonomous Virtual Beings (AVB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Autonomous Virtual Beings (AVB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 709.37K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 709.37K Historyczne maksimum: $ 0.077253 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00070942 Dowiedz się więcej o cenie Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomika Autonomous Virtual Beings (AVB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Autonomous Virtual Beings (AVB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVB tokenomikę, poznaj cenę tokena AVBna żywo! Prognoza ceny AVB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVB? Nasza strona z prognozami cen AVB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.